Incroyable : Microsoft a révélé 1 292 vulnérabilités en une seule année ! Détails sur ce record historique

Savez-vous quel est le point commun, ou plutôt les deux points communs de Microsoft Azure et Dynamics 365 ? Ils sont à la fois les deux produits qui génèrent le plus de revenus au sein de l'entreprise américaine, et aussi parmi ceux qui totalisent le plus de vulnérabilités. Elles ont d'ailleurs progressé de 159 % entre 2021 et 2022, passant de 44 à 114. Le navigateur Microsoft Edge a quant à lui été associé à 311 vulnérabilités, dont 49 critiques.