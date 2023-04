Ransomware : pourquoi tout se joue durant la première heure

En France et dans le monde, le ransomware reste un fléau pour de nombreuses entreprises et organisations, et de multiples services publics comme les hôpitaux. La fréquence des attaques est si importante qu'il n'est jamais certain à 100 % de pouvoir éviter les pièges tendus par les cybercriminels. La question est aujourd'hui davantage de savoir comment et quand réagir. Pour Jean-Pierre Boushira, vice-président South EMEA, Benelux et Nordics de Veritas Technologies, « les actions menées durant la première heure qui suit une attaque sont cruciales ». Il explique pourquoi.