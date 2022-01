En version 97, Microsoft Edge corrige 4 vulnérabilités importantes

Microsoft a mis le paquet côté sécurité dans sa version Edge 97 en éliminant cinq vulnérabilités de corruption de mémoire du navigateur web basé sur Chromium. Parmi elles, quatre sont qualifiées d'importantes et une est classée parmi les vulnérabilités modérées via le Control Flow Gard. À noter que celui-ci n’est disponible que sur Windows 8 et les versions ultérieures.