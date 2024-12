Il ne vous aura certainement pas échappé que l'Europe navigue dans un environnement numérique de plus en plus instable, secoué par des tensions géopolitiques croissantes et des cybermenaces évoluant à un rythme effréné. Les cyberattaques continuent de se multiplier, alimentées par des acteurs criminels, des groupes soutenus par des États et des hacktivistes. Entre juin 2023 et juin 2024, les attaques par déni de service distribué (DDoS) représentaient 41,2 % des incidents signalés, suivies par les ransomwares (25,79 %) et le vol de données (19 %)​.