Cette nouvelle mouture élargit considérablement son champ d'application. « NIS2 englobe un champ élargi visant 600 types d'entités différentes, contre 12 en 2016 », précise Jean-Michel Tavernier, Country Manager France d'Armis. Sont désormais concernés 18 secteurs, répartis entre « critiques » et « hautement critiques », incluant notamment l'énergie, les transports, la santé, mais aussi les infrastructures numériques et l'administration publique. La directive distingue désormais les entités essentielles (comme les fournisseurs de réseaux et administrations publiques) et les entités importantes (transports, énergie, etc.).