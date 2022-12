Directive NIS2 : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau texte de référence de la cybersécurité européenne

La résilience et les capacités de réponse aux incidents demeurent des points centraux du jeu cyber. Une première directive, codée 2016/1148 et votée le 6 juillet 2016, avait déjà pour ambition de créer des capacités en matière de sécurité informatique dans toute l'Union européenne. L'objectif était notamment d'atténuer les menaces qui pèsent sur les réseaux et les systèmes d'information en lien avec des services essentiels et dans les secteurs clés. La voilà désormais remplacée par une version plus récente et, surtout, plus conforme aux enjeux actuels.