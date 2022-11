Inquiète, l'UE sort le grand jeu pour renforcer sa cyberdéfense

Sécuriser l'écosystème de défense de l'UE fait aussi partie des priorités de ce plan d'action 2.0. Les experts cyber des institutions de la zone ont conscience que les logiciels non critiques peuvent tout à fait être aussi utilisés par les hackers pour mener des attaques informatiques contre des entreprises ou des gouvernements de divers secteurs, et notamment celui de la défense. « Cela nécessite de poursuivre les travaux sur la normalisation et la certification de la cybersécurité afin de sécuriser à la fois les domaines militaires et civils », analyse l'UE.