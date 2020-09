Cyberattaque : le plan de la France, Lettonie et Lituanie pour les élections et contre la désinformation

De plus en plus au cœur des préoccupations des dirigeants de notre monde, la sécurité informatique, la protection des citoyens en ligne et les conséquences des attaques et des individus malveillants sur notre société sont souvent discutées et débattues. Mais force est de constater que pour le moment, les choses tardent à changer. La France, la Lituanie et la Lettonie entendent secouer le cocotier. Les dirigeants des trois nations ont ainsi proposé un plan à l'Union européenne pour lutter contre la désinformation et protéger les élections en Europe contre les cyberattaques.