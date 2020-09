Dark Web : une opération internationale mène à 179 arrestations dans six pays

Claire Georges a également ajouté que des arrestations supplémentaires étaient à venir. Rien qu'aux États-Unis, 120 personnes ont déjà été arrêtées, les autres se trouvant en Europe.

Bien qu'elles ne soient annoncées qu'aujourd'hui, celles-ci n'ont pas toutes été menées en même temps, mais progressivement au cours des derniers mois. Certaines de ces personnes avaient manifestement bâti un véritable commerce sur le Wall Street Market. WIRED cite l'exemple de McCann, un utilisateur arrêté plus tôt cette année et suspecté d'avoir expédié chaque mois plus de 10,2 kilos de fentanyl, un analgésique opioïde, ainsi que 300 000 pilules de Xanax contrefaites.

Christopher Wray, le directeur du FBI a ajouté : « Le message de l'annonce d'aujourd'hui est que peu importe où vous allez pour le faire ou comment vous essayez de le cacher, nous viendrons pour vous ». Il reste difficile d'estimer l'impact à long terme de l'opération Disruptor et de ses arrestations sur le Dark Web. Mais à cet éternel jeu du chat et de la souris, les forces de l'ordre internationales semblent être de plus en plus douées.