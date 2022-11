Guerre en Ukraine : entre cyber-propagande Russe et hacktivisme... de nouvelles formes d'attaques émergent

Si la cyberguerre en parallèle du conflit armé n'a pas vraiment eu lieu, cela ne veut pas dire que les stratégies et menaces sont inexistantes donc, ni qu'elles ont commencé avant le mois de février dernier. « On a vu en amont, et quand je dis en amont c'est dès les mois d'octobre et novembre 2021, de nombreuses interventions sur des ministères des Affaires étrangères ou des autorités et personnalités qui ont du pouvoir au niveau européen, sur lesquelles on est intervenu en réponse à incident sur des groupes russes », nous dit David Grout. Ces groupes russes opéraient une collecte d'informations qui était au service de la prise de décisions, dans le but de savoir comment les États européens allaient potentiellement réagir. « Et depuis le déclenchement du conflit au début de l'année, on reste sur quelque chose de plus territorial », rappelle-t-il.