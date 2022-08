Face aux menaces multiples, les équipes de cybersécurité crient à l'épuisement

Le monde de la cybersécurité est en ébullition depuis plusieurs années, en raison notamment de la professionnalisation des attaquants, de la pandémie de COVID-19 et du nombre de victimes potentielles de plus en plus important. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on assiste à une recrudescence massive des cyberattaques, comme 65 % des professionnels du secteur l'affirment, dans le dernier rapport annuel de VMware dédié à la sécurité. La conséquence est fâcheuse pour les femmes et les hommes de la cyber, qui font remonter un état d'épuisement.