Ukraine : la Russie à l'origine de la cyberattaque de Viasat pour faciliter l'invasion

On en sait un peu plus désormais sur le piratage subi par Viasat. Pour rappel, l'attaque informatique avait touché l'infrastructure terrestre de KA-SAT située en Ukraine. « La cyberattaque a eu lieu une heure avant l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 », explique l'Union européenne. L'institution affirme que cette attaque a facilité l'agression militaire de Moscou en perturbant le commandement et le contrôle ukrainiens.