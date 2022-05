Guerre en Ukraine : une usine à trolls pro-russe détectée par les autorités britanniques

Des agents pro-russes recrutent ces utilisateurs malveillants sur Telegram pour cibler les comptes de médias et de dirigeants occidentaux sur les réseaux sociaux et pour partager de la propagande pro-Kremlin sur Instagram, YouTube et TikTok. Parmi les dirigeants visés, Boris Johnson, le chancelier allemand Olaf Scholz ou le chef de la diplomatie européenne Josep Borell. Personne n’est épargné, pas même les personnalités comme Daft Punk ou le groupe Rammstein, qui ont eux aussi été ciblés dans le cadre de cette campagne de désinformation organisée.