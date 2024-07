Mme Zelensky au volant d'une Bugatti achetée par les US, une des nombreuses fakes news générées par les IA russes en top position des recherches Google

philouze

L’ukraine était précisément noyautée par la corruption russe, la corruption étant avec le pétrole et le gaz, ce que la russie exporte le mieux.

Zelensky a été élu précisément pour ce sujet et tout semble démontrer qu’il s’y est employé activement même si c’est complexe et dangereux, et continue de le faire.

Que ce soit un producteur et un homme riche, avec des épargnes au panama comme le propose toutes les banques - malheureusement, ça m’en touche une sans faire bouger l’autre, sans compter que la possibilité d’une autre désinfo russe sur ce point est toujours possible.

Et la lutte anticorruption ukrainienne, c’est une gajeure, impliquant jusqu’au système judiciaire, vu que l’assemblée elle même est encore noyautée par une paire d’oligarques, tu trouveras facilement les actions de zelensky là dessus et ce ne sont pas des fakes pour le coup.

Quand à l’ancien président ukrainien corrompu et corrupteur jusqu’à l’os, il a trouvé refuge… en russie.

J’ai plus confiance en un pays qui se sait noyauté et qui en fait une cause nationale qu’en des paradis fiscaux qui sont au cœur de l’europe et qui se disent civilisés tout en servant de banque à tout et n’importe quoi, dont la corruption.