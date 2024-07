Partager des fake news politiques sur les réseaux sociaux n'est pas qu'un passe-temps, c'est aussi un trouble de la personnalité

La schizotypie positive est un trait de personnalité qui se caractérise par des pensées et des comportements inhabituels. Les personnes présentant ce trait ont tendance à être méfiantes, superstitieuses et à avoir des croyances étranges. Elles peuvent aussi faire preuve de créativité et d'originalité dans leur façon de penser.

Concrètement, quelqu'un avec une schizotypie positive pourrait croire aux théories du complot, avoir l'impression que tout est lié ou que des coïncidences ont forcément un sens caché. Ce trait est considéré comme faisant partie du spectre de la schizophrénie, sans pour autant être pathologique en soi.

L'étude publiée dans PLOS ONE a mis en évidence un lien entre ce trait de personnalité et la propension à partager de fausses informations politiques sur les réseaux sociaux. Les chercheurs pensent que cela pourrait s'expliquer par une tendance à se fier davantage à l'intuition qu'à la réflexion rationnelle. Les personnes présentant une schizotypie positive seraient plus enclines à croire et à diffuser des informations sensationnelles ou conspirationnistes, sans forcément vérifier leur véracité.

Il est important de noter que ce trait de personnalité n'est pas nécessairement négatif. Il peut aussi être associé à une grande créativité et à une pensée « hors des sentiers battus ». Cependant, dans le contexte des réseaux sociaux et de la désinformation, il peut devenir problématique.