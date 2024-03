Comment les réseaux sociaux réinventent nos interactions numériques d'aujourd'hui et de demain

Les dernières avancées technologiques boostent les interactions et le partage innovant d’informations. Le recours à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée pourrait favoriser l’émergence d'expériences plus immersives et effacer les frontières : évènements virtuels, collaborations et publicités interactives, etc. Côté marketing, ces outils pourraient s’avérer particulièrement intéressants, car ils augmentent l’engagement et le partage.