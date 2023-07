Threads copie à nouveau Twitter... mais avec une fonctionnalité dont personne ne voulait

Initialement placée à 6 000 pour les abonnés Twitter Blue et 600 pour les autres, cette limite est depuis progressivement augmentée, mais n'a pas encore disparu, et il n'est pas certain qu'elle le fasse. La raison invoquée par Musk pour justifier cet étonnante limite était le data scraping qui, atteignant selon lui des niveaux jamais vus, dégradait l'expérience pour tous les utilisateurs, provoquant régulièrement des bugs d'affichage et de chargement des fils. Un problème qui, rappelons-le, n'existait quasiment pas dans le Twitter pré Musk, qui pourtant donnait un accès plus large et beaucoup moins cher à son API. C'est presque comme si licencier les trois quarts de ses ingénieurs avait un impact sur la qualité du service.