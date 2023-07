Twitter : Elon Musk ne semble pas vouloir de lien avec Threads sur son réseau social

Il n'est pas étonnant après les différentes moqueries lancées par Elon Musk contre Mark Zuckerberg, allant de la proposition d'un combat au défi portant sur la taille de leur pénis, et les accusations de copie (« la concurrence est OK, la tricherie ne l'est pas », a ainsi récemment twitté l'homme le plus riche du monde) de voir ce genre de limites imposées.

On sait en effet qu'Elon Musk n'hésite pas à brider totalement des fonctions quand il estime que les droits de son réseau social ne sont pas respectés, comme ça a été le cas lors des limitations de navigation mises en place pour empêcher la collecte de données par les modélisateurs d'IA. Peut-on alors s'attendre à l'avenir à voir Threads encore plus éloigné de la plateforme créée par Jack Dorsey ?