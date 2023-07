Le sexe banni de Threads ? Twitter est sauvé !

On pourrait également dire qu'une large part de l'esprit de Twitter repose sur le chaos et l'absurdité qui y existent en permanence, rendus quasiment impossibles sur Threads par ces règles. La nécessité de lier son compte à Instagram rend également l'anonymat sur cette plateforme beaucoup plus incertain, ce qui devrait une fois de plus limiter le type de posts que l'on y voit. Cela concerne les posts sexuels en général, bien sûr, mais aussi les comptes de travailleurs du sexe qui repostent sur ce type de réseau social pour leur activité. On peut aussi citer ceux d'avocats, de profs, ou encore de policiers qui se sentiront forcément beaucoup moins libres de poster sur leurs activités si clairement identifiables.