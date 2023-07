La nouveauté déjà passée ? L'engagement sur Threads s'effondre

Threads avait beaucoup de cartes en main pour réussir. À commencer par la force de frappe démesurée de Meta en général, qui n'a eu aucune peine à assurer la communication autour de sa sortie, et d'Instagram en particulier, dont le système de profils liés permet de créer rapidement et simplement un profil sur Threads. Sans briller par leur inventivité, les réseaux sociaux du groupe de Mark Zuckerberg sont aussi généralement fonctionnels, un point de plus par rapport à Twitter. Ce dernier a également pavé la route pour Threads avec toutes ses mauvaises décisions qui ont entraîné une fuite de ses propres utilisateurs et annonceurs.