Et de 100 millions ! Threads fait mieux encore que ChatGPT !

ChatGPT a été en début d'année un phénomène absolument incroyable, qui a pris d'assaut la planète et a explosé les compteurs de popularité en atteignant les 100 millions d'utilisateurs en à peine deux mois d'existence. Un record assez fou que l'on ne pensait pas voir battu de si tôt.

Pourtant, ce dernier est déjà tombé. Et à cause d'un banal réseau social : Threads. La plateforme destinée à enterrer Twitter n'a eu en effet de cesse depuis son lancement jeudi dernier d'afficher des chiffres impressionnants, jusqu'à atteindre donc en moins de cinq jours les 100 millions de comptes d'utilisateurs. Et l'on est loin des coquilles vides, puisque 24 heures après sa mise en service, on y comptait déjà quelque 95 millions de messages.