La version Web de Threads, c'est pour bientôt !

Pour l'heure, il est assez difficile de dire si Threads parviendra un jour à atteindre le niveau de popularité d'Instagram. L'effet de nouveauté étant désormais passé, les équipes de Meta vont devoir redoubler d'efforts et d'imagination pour assurer une longue (et belle) vie à leur plateforme. Gageons que l'arrivée d'une version Web et de la recherche avancée ne sont finalement que les premières étapes d'une stratégie plus large et ambitieuse pour le réseau social.