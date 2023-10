Threads atteint 100 millions d'utilisateurs et Zuckerberg en profite pour envoyer une pique à Elon Musk

Mark Zuckerberg a ajouté : « Je pense depuis longtemps qu'il devrait y avoir une application de micro-blogging d'un milliard de personnes qui soit un peu plus positive ». Un petit taquet en direction d'Elon Musk et de son réseau X.com, pas forcément exemplaire d'un strict point de vue bienveillance et modération.

Reste à savoir maintenant quand Threads (re)deviendra disponible en Europe, et si le réseau de Meta peut réellement parvenir à renverser X.com en mauvaise forme, déjà concurrencé par un autre réseau naissant : Bluesky.