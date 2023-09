Pourquoi Elon Musk est accusé d'avoir favorisé un "environnement chaotique" sur X.com, ex-Twitter

De quoi une fois encore donner une image assez confuse du réseau social sous l'ère Elon Musk. Mais est-ce assez pour constituer un nouveau dossier contre l'homme le plus riche du monde ? La plupart de ces critiques, portées dans des documents judiciaires récemment rendus publics par le département de la Justice, peuvent être considérées comme de simplement problèmes de management, et donc en dehors du domaine d'action de la justice.

C'est en tout cas sûrement la défense vers laquelle le patron de la plateforme devrait s'engager. Il avait en effet déjà décrit au lancement de cette enquête une « instrumentalisation d'une agence gouvernementale à des fins politiques ». La FTC veut de son côté passer à une nouvelle étape et souhaite entendre Elon Musk lors d'une audition. Sa justification ? Toujours la même selon ses mots : « Musk a exercé un contrôle détaillé sur X Corp. et a parfois dirigé les employés d'une manière qui aurait pu mettre en péril la confidentialité et la sécurité des données. » Un juge se rangera-t-il derrière cette opinion ?