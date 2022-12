Twitter Files : entre complotisme et harcèlement, Elon Musk essaie de se dédouaner

On le sait, la vision de la liberté d'expression à géométrie variable d'Elon Musk consiste en théorie à laisser chacun s'exprimer de manière égale, dans un monde où tous les discours se valent. Et ce, même si ces discours sont des insultes et des menaces de mort adressées par milliers à la même personne ou entité. En droit français, cela s'appelle du harcèlement. Mais celui qui méconnaît le droit européen, et même parfois le droit tout court, n'en a cure. Si les prétendues révélations des Twitter Files sont loin d'avoir eu l'effet escompté dans les médias, qui n'ont repris que marginalement l'histoire pour se concentrer sur la méthode, certaines des personnes citées dans l'affaire n'ont pu se permettre le luxe de l'ignorer.