Pourquoi Kanye West se fait à nouveau bannir de Twitter... et ne rachètera finalement pas Parler

Loin semble le temps où Kanye West faisait la une des médias du monde entier pour son talent musical. Le rappeur américain, également connu sous le nom de Ye depuis octobre 2021, a défrayé la chronique à de nombreuses reprises depuis le début des années 2010. Mais, depuis 5 ans maintenant, il se fait surtout remarquer pour son acharnement à l'égard du peuple juif. Son dernier et triste épisode en date a eu lieu le jeudi 1er décembre 2022. Invité par l'animateur de radio complotiste Alex Jones sur son site Infowars, Kanye West a fait à plusieurs reprises l'apologie d'Adolf Hitler et, plus largement, du nazisme.