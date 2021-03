Le réseau social Parler à nouveau recalé par Apple en raison d'un contenu "hautement répréhensible"

Parler a toutefois cherché à revenir dans les bonnes grâces de la Pomme en proposant à la validation une nouvelle version de son application. Sans succès puisqu'Apple a rejeté cette demande.

L'équipe de validation a en effet expliqué à Parler, dans un mail partagé par Bloomberg, avoir repéré lors de son examen « un contenu hautement répréhensible, y compris des utilisations offensantes et facilement identifiables de termes désobligeants concernant la race, la religion et l'orientation sexuelle, ainsi que des symboles nazis ». « Il n'y a pas de place pour les contenus haineux, racistes et discriminatoires sur l'App Store », ajoute le constructeur.

Apple laisse quand même la possibilité à Parler de revenir sur l'App Store une fois que le réseau social se sera conformé à ses politiques d'utilisation et fera le ménage sur sa plateforme.

Pas sûr que les équipes de Parler souhaitent se plier à ses règles puisque l'on apprend dans le même temps que les trois derniers développeurs iOS ont été licenciés par l'entreprise.