Quelle est donc la mise en pratique de l'idée de liberté d'expression d'Elon Musk ? On le sait, l'homme d'affaires, qui a toujours aimé Twitter, n'avait de cesse de pourtant critiquer l'équipe à sa tête alors, considérant que sa modération équivalait à de la censure.

Aujourd'hui, on a une idée plus précise de son action sur X. La plateforme vient en effet de ressusciter le rapport de transparence, qui, avant l'arrivée d'Elon Musk, était publié deux fois par an, et résumait l'action de la modération.

Et selon les chiffres donnés, 5,3 millions de comptes ont été suspendus durant le premier trimestre 2024. Ce qui correspond à une modération 4 à 5 fois plus dure qu'avant 2022. À titre d'exemple, lors du deuxième trimestre 2019, 873 000 comptes avaient été suspendus. Lors du second semestre 2021, c'était 1,3 million de comptes qui passaient à ce moment à la trappe.