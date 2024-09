Cette nouvelle façon de faire devrait calmer l'ire de la justice brésilienne, qui avait fait en sorte que X ne soit plus disponible par aucun moyen alternatif, au point même de menacer d'une amende disproportionnée toute personne usant d'un VPN pour se rendre sur la plateforme américaine.

Toujours d'après Reuters, X devrait ainsi être de nouveau accessible dans le plus grand pays d'Amérique latine dans les prochains jours. Mais ce côté plus coopératif de X ne devrait pas changer fondamentalement sa recherche d'une plus grande liberté d'expression possible. Seulement, ce combat se fera dorénavant ailleurs. Évoquant Elon Musk, une des personnes interrogée par Reuters explique que « désormais, il se battra devant les tribunaux. »