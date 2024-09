Un petit tour et puis s'en va. Le 18 septembre, les utilisateurs brésiliens de X.com ont eu la surprise de pouvoir à nouveau se connecter et utiliser le réseau social pourtant bloqué depuis trois semaines.

Cette résurrection éclair a déclenché un véritable séisme médiatique et juridique. D'un côté, X.com clame son innocence et parle d'un simple bogue. De l'autre, les autorités brésiliennes crient au scandale et accusent le joujou social d'Elon Musk de jouer au plus malin. Ce nouvel épisode ne fait qu'envenimer les relations plutôt fraîches entre les deux parties empêtrées dans un conflit qui dure depuis des semaines.