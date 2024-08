Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Elon Musk et son réseau social X sont en conflit avec la justice du Brésil. Déjà au mois d'avril, il recommandait aux internautes installés là-bas de faire usage d'un VPN. Il faut dire qu'il doit faire face au juge du Tirbunal suprême fédéral Alexandre de Moraes, qui lui a ordonné de supprimer un certain nombre de comptes disséminant selon lui de la désinformation et de la haine en ligne — une volonté assimilée à de la censure par Elon Musk. Et le conflit entre les deux hommes vient de passer une nouvelle étape !