C'était l'une des grosses actualités de la tech la semaine dernière. Après plusieurs mois de désaccords entre la justice brésilienne et Elon Musk quant à la régulation du réseau social X, ce dernier a finalement été bloqué dans le plus grand pays d'Amérique latine. Une décision qui s'applique à tous les fournisseurs internet du pays, et même au service d'internet par satellite de SpaceX, à savoir Starlink !