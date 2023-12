Elon Musk restaure le compte de Alex Jones, défenseur notoire de théories complotistes

Elon Musk a apporté une nouvelle politique avec lui depuis qu'il a repris il y a un peu plus d'un an Twitter, devenu depuis X. Se décrivant comme un « absolutiste de la liberté d'expression », il a au fur et à mesure des mois débanni de nombreuses personnes qui avaient été expulsées de la plateforme, dont la plus célèbre, à savoir Donald Trump. C'est une fois encore la même mécanique qui a été aujourd'hui mise en place pour remettre en ligne un célèbre influenceur américain.