Surprise ! Elon Musk veut recruter des modérateurs pour X (ex-Twitter)

Depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, devenu ensuite X, son objectif a été de ramener un équilibre financier sur place, et ce, en réduisant notamment les effectifs. Des milliers de personnes ont ainsi été licenciées l'an dernier, dont un bon nombre de modérateurs. De quoi laisser plus de latitude à tous les esprits plus ou moins bien intentionnés de la plateforme.

Mais après de nombreuses polémiques, il semble que X change quelque peu sa position, et décide d'à nouveau recruter des modérateurs.