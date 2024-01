X.com (ex-Twitter) suspend, puis rétablit de nombreux comptes de journalistes, sans explications

Interpelé par un influenceur d'extrême droite sur le sujet, Elon Musk a personnellement répondu « je vais mener l'enquête. Bien entendu, on a le droit d'être critique, mais ce n'est pas OK d'appeler à la violence, car c'est illégal ». Il a également tweeté que « nous faisons régulièrement le ménage parmi les comptes de spam ou d'arnaques et, de temps en temps, des comptes légitimes se font prendre avec eux ». Si l'explication semble généralement plausible, il reste surprenant que l'algorithme ait fait autant d'erreurs en si peu de temps. Mais surtout, le fait que la quasi-totalité des comptes concernés soit ouvertement progressistes, et critiques à la fois du gouvernement et de l'armée israélienne, mais aussi d'Elon Musk lui-même, apparaît comme une étrange coïncidence.