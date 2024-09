Et il faut remarquer que la chute est encore un phénomène récent. Fidelity valorisait ainsi au mois de juillet ses parts dans X à 5,5 millions de dollars Autant dire que la situation ne s'est même pas encore stabilisée pour Elon Musk.

Il faut dire que l'homme le plus riche du monde a des problèmes récurrents avec les annonceurs, une source de revenus majeure du réseau. Après avoir tenté de les attirer en multipliant les offres de rabais, il a dernièrement pris un visage plus offensif, en les accusant d'avoir organisé un boycott illégal de la plateforme, et en les attaquant en justice. « Nous avons essayé la paix pendant deux ans, maintenant c'est la guerre » disait Elon Musk au mois d'août, en parlant des annonceurs. Reste à voir quel résultat cela donnera.