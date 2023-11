La valorisation de X (ex. Twitter) divisée par deux depuis le rachat d'Elon Musk

Il y a un an, Elon Musk devenait officiellement le patron de Twitter, devenu depuis X, en payant la somme astronomique de 44 milliards de dollars. Un montant déjà jugé à l'époque trop élevé par rapport à la valeur réelle de la plateforme, valeur qui a ensuite au fil du temps été constamment estimée à la baisse par les analystes. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des hypothèses, mais des chiffres, qui viennent appuyer cette idée.