Cette fois c'est promis, X.com gagnera sa croûte en 2024 selon sa P.-D.G.

C'est dans cette ambiance tendue que la P.-D.G. de X.com a tenu à rassurer le public sur les formidables perspectives du réseau social qu'elle dirige, au point d'expliquer que « maintenant que je suis immergée dans cette industrie, et que nous avons une bonne vision sur ce que l'on peut prédire, il semble que nous serons profitables à partir de début 2024 ». Pour appuyer ses propos, elle a notamment expliqué que, sur les 100 plus gros annonceurs qui étaient partis depuis le rachat, 90 étaient déjà revenus. Et l'on ne peut pas non plus lui enlever que, avec seulement 1 500 employés restants sur les 8 000 de l'entreprise avant l'arrivée de Elon Musk, les coûts de fonctionnement ont forcément été réduits.