Elon Musk attaqué en justice pour arnaque au Dogecoin

On connaît peu de choses sur Keith Johnson, l'investisseur américain qui a déposé une plainte groupée à l’encontre d’Elon Musk, le 16 juin dernier au tribunal de New York. En jeu, plus de 258 milliards demandés au patron de Tesla, qui a toujours fait la pluie et le beau temps sur le cours du Dogecoin, une crypto-monnaie créée pour la blague et qui a connu ses heures de gloire en 2021.