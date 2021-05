Des escrocs se faisant passer pour Elon Musk ont dérobé 2 millions de dollars

Avant un désaveu tonitruant la semaine dernière, Elon Musk a souvent partagé son engouement pour les cryptomonnaies, et notamment, le bitcoin. Il n’en fallait pas plus pour que les tentatives d’arnaques explosent. Des escrocs ont créé de faux comptes, le plus souvent avec l’image de profil du dirigeant, pour convaincre certaines personnes d’investir. Les victimes ont perdu en moyenne 1 900 euros chacune.