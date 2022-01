Ouaf, ouaf ! Tesla accepte désormais certains paiements en Dogecoin

Vous ne connaissez pas encore le Dogecoin et son légendaire Shiba Inu ? Voilà bientôt dix ans que cette crypto-monnaie existe, et un peu plus d'un an qu'Elon Musk met son nez dedans. Le truculent directeur général de Tesla a annoncé le 14 décembre dernier que certains produits de la firme allaient être ouverts au paiement en Dogecoin. Pile un mois plus tard, c'est désormais chose faite.