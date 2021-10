Elon Musk dévoile sur Twitter les 3 crypto-monnaies qu'il détient à titre personnel

Avec le bitcoin, le dogecoin et l'ethereum dans son portefeuille, Elon Musk revendique ses choix assez classiques. Le but est d'investir dans des produits qui créent une vraie valeur ajoutée, basés sur des blockchains fiables. Avec une fortune estimée à 288 milliards de dollars, il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, devançant largement Jeff Bezos. Tout en continuant d'impacter la twittosphère à chacune de ses déclarations.