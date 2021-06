Elon Musk tweete (encore), le Bitcoin chute (encore) : quelle est la mécanique engagée ?

Le jeu du chat et de la souris engagé par Elon Musk avec l'une des crypto-monnaies les plus célèbres et convoitées du monde n'en finit plus. Avec un calendrier 2021 particulièrement chargé commencé sous les meilleurs hospices pour les deux tourtereaux, le mois de juin, dans la continuité de mai, poursuit un lent et inexorable divorce entre les deux parties.

L'histoire avait pourtant si bien commencé et atteint son apogée lorsque Musk avait annoncé sur Twitter la possibilité d'acheter des véhicules de la marque par le biais de la crypto-monnaie. Une révolution dans la continuité, en février 2021, de l'achat par Tesla de 40 000 Bitcoins pour un total de 1,5 milliards de dollars.



Fin janvier 2021, il avait suffi que Musk intègre dans sa biographie Twitter le mot « Bitcoin » pour que la valeur de la crypto-monnaie bondisse de près de 18 % en seulement 24 heures (!). Une puissance de frappe hors norme pour un seul individu, aussi riche, célèbre et puissant soit-il, pouvant donner le sourire aux détenteurs du Bitcoin avec une centaine de signes comme causer leur (profond) désarroi.