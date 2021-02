Dogecoin : la brève histoire d'un crypto-meme

À l’inverse, on peut admettre que Dogecoin fait bel et bien partie du paysage crypto. Sa blockchain fonctionne, et on trouve même quelques dizaines de marchands acceptant les paiements en doges. Le projet réunit aussi de fervents utilisateurs : sur Twitter, le compte officiel @dogecoin s’adresse à près de 400 000 abonnés, tandis que sur Reddit, la communauté Dogecoin compte quelques 860 000 membres.

Le DOGE, dont le cours est particulièrement volatile, peut s’échanger sur des dizaines de bureaux de change (dont quelques-uns des plus gros comme Binance, Kraken, Bittrex...). Et surtout, Dogecoin pèse à ce jour près de 6 milliards de dollars. À ce stade, ce n’est plus tout à fait (ou plus seulement) une plaisanterie.