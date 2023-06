La nouvelle dirigeante de Twitter peut-elle sauver le réseau social en difficulté ?

Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre avec l'arrivée de Linda Yaccarino à la tête de Twitter. Ancienne responsable de la publicité au niveau mondial pour le groupe NBCUniversal, elle a désormais la lourde tâche de redresser les ventes publicitaires et l'image du réseau social, en perte de vitesse depuis plusieurs mois.

La femme d'affaires devra toutefois composer avec les écarts de celui qui détient toujours Twitter : Elon Musk. Ce dernier a une vision très personnelle et radicale de sa récente acquisition, et celle-ci n'est pas partagée par tous, ni du côté des annonceurs ni du côté des utilisateurs.

Pourtant, Yaccarino ne semble pas vouloir changer les choses. En effet, dans son premier e-mail interne révélé par The Verge, elle reste confiante quant à la feuille de route prise par son employeur : « De l'exploration spatiale aux véhicules électriques, Elon savait que ces industries avaient besoin d'être transformées, alors il l'a fait. »

Elle ajoute : « Plus récemment, il est devenu de plus en plus clair que la place publique mondiale a besoin d'être transformée pour faire avancer la civilisation grâce à l'échange non filtré d'informations et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous. » On ne peut pas reprocher à Elon Musk d’avoir mal choisi son binôme…