Twitter ne s'en sort toujours pas : le réseau d'Elon Musk a bien perdu 50 % de ses revenus publicitaires

Les perspectives sont mauvaises, Twitter Blue ne rapporte pas suffisamment d'argent et les annonceurs ne se bousculent pas au portillon. Et historiquement, la publicité constitue la source majeure des revenus d'un réseau social. Même si la firme californienne semble prête à faire des efforts sur sa modération, il va être difficile, à court terme du moins, de séduire les marques et entreprises comme à l'époque où l'économie de Twitter était un peu plus florissante.