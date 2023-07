Twitter bientôt déserté ? Tant pis ! Elon Musk compte bien faire payer les entreprises d'IA, voici comment

On le sait, le temps judiciaire n'est pas le temps politique, et encore moins le temps de la technologie. Comme ces modèles pourront avoir énormément changé, et pris une ampleur bien autre que celle qu'ils ont actuellement, Twitter ne peut pas se contenter d'attendre qu'un juge examine son dossier. D'où le fait que le réseau ait connu de graves perturbations, et qu'il impose des transformations qui pourraient cette fois être permanentes.

En effet, les personnes non inscrites sur le réseau, qui ne pouvait plus accéder aux messages de la plateforme, peuvent aujourd'hui de nouveau voir le tweet vers lequel un lien dirige. Mais il leur est impossible de lire la suite du fil sans s'identifier. Serait-ce la réponse équilibrée (et possiblement pérenne) que Twitter veut apporter en attendant un jugement ?