Twitter a fait exprès d'imposer par surprise ses nouvelles restrictions, voilà pourquoi

Mais l'oiseau bleu ne s'est pas contenté d'accusations vagues et a donné deux sources d'ennui à combattre. La première proviendrait d'utilisateurs récupérant les données du réseau pour bâtir des modèles d'intelligence artificielle (coucou ChatGPT, et d'autres sûrement). La seconde aurait trait aux comptes « manipulant des personnes et des conversations sur la plateforme ». Twitter serait aujourd'hui en train de faire le ménage.

L'opération n'en reste pas moins coûteuse pour le réseau social, qui affirme pourtant dans la même note que l'impact sur les utilisateurs et les annonceurs aurait été minime. Enfin, Twitter s'engage à communiquer avec le public lors de la conclusion des opérations. Ce mercredi 5 juillet, il semble que la navigation sur la plateforme soit plus fluide qu'il y a une semaine.