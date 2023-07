Incident ou volonté : Twitter bloque maintenant les utilisateurs non-identifiés

Vous avez dû le remarquer. Depuis maintenant près de deux jours, lorsque vous cliquez sur un lien Twitter, vous ne pouvez plus voir quoi que ce soit apparaître si vous ne vous êtes pas au préalable identifié. Un changement qui aurait pu être un bug ou une erreur, tant les pannes ne sont plus rares sur le réseau social le plus polémique de la planète.

Mais très vite, on a pu comprendre en lisant les interventions d'Elon Musk qu'il s'agissait cette fois-ci bel et bien d'une décision de la direction. Les personnes non-identifiées ne peuvent ainsi plus rien voir, alors que les utilisateurs vérifiés (parmi lesquels les abonnés de Twitter Blue), les non-vérifiés et les nouvellement inscrits, se voient imposer des quotas différents de visionnage.