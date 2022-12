Twitter interdit les autres réseaux... et fait machine arrière ?

Alors que les yeux de millions de fans de ballon rond regardaient Messi et l'équipe d'Argentine soulever le trophée, Twitter publiait une nouvelle version de sa politique d'utilisation qui interdisait purement et simplement la publication de liens renvoyant vers plusieurs réseaux sociaux concurrents.

Dans la liste des plateformes bannies, on pouvait retrouver Mastodon, le concurrent direct de Twitter, mais aussi Facebook, Instagram, ainsi que Truth Social (le réseau social de Donald Trump), Tribel, Post et Nostr. Les agrégateurs de réseaux, comme linktr.ee et lnk.bio étaient aussi placés sur cette liste noire.

Twitter indiquait dans cette nouvelle politique d'utilisation que les liens étaient interdits à la fois dans les tweets, mais aussi dans les biographies. Impossible dès lors de partager son profil social Instagram sous peine d'un retrait des tweets et même d'une suppression en bonne et due forme du compte.